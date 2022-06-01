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Втрати росії в Україні сьогодні — 1 червня 2022: офіційно від ЗСУ

Потери россии в Украине сегодня

Втрати росії в Україні сьогодні — 1 червня 2022 — зросли. Відповідна статистика офіційно від ЗСУ доступна до ознайомлення онлайн. Дивитись, скільки російських солдатів загинуло в Україні з початку війни, а також скільки техніки окупантів знищено

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Втрати росії в Україні сьогодні: статистика від ЗСУ на 1 червня 2022 офіційно

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, опублікованою на офіційній сторінці в Facebook, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня 2022 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30700 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1361 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3343 (+41) од,
  • артилерійських систем – 659 (+10) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засоби ППО  – 94 (+1) од,
  • літаків – 208 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 519 (+4),
  • крилаті ракети – 120 (+0),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) од,
  • спеціальна техніка  – 49 (+1).
Повідомляється також, що найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на риворізькому та Бахмутському напрямках.

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