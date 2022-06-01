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Пісня MONATIK стала саундтреком освітнього проекту Олександра Педана «УніверCheck»

Пісня MONATIK стала саундтреком освітнього проекту Олександра Педана УніверCheck

Під трек «Мріяти не шкідливо» телеведучий разом із донькою Лєрою знайомитиме молодь з українськими вишами

«Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо», – співає MONATIK. І хоч сьогодні це дається нелегко, українцям потрібно візуалізувати своє щасливе майбутнє у своїй країні, переконана команда освітнього тревел-проекту «УніверCheck». До війни вони відзняли дванадцять українських вишів з метою познайомити молодь з сильними та слабкими сторонами університетів. Зараз же шоу набуло нових сенсів.

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– Ми вагалися у доцільності проекту. Але той факт, що через війну країна може втратити ціле покоління освічених, культурних, інтелігентних українців, переконав видавати «УніверCheck», – пояснює ведучий Олександр Педан. – Мета цього шоу – показати гідний рівень української освіти, познайомити з прекрасними ініціативними людьми, які навчаються у наших вишах, і спробувати переконати молодь вступати саме в Україні. Тому що ми віримо: після війни на країну чекає піднесення. І ті, хто вирішать залишитися, матимуть великі перспективи.

«Вічний батл батьків і дітей між мною і Лерою відбувався постійно»: Олександ Педан запустив освітній тревел «УніверCheck» 

З перших слів команда побачила пісню MONATIK «Мріяти не шкідливо» саундтреком проекту. Кажуть, вона надихаюча, позитивна і переповнює потрібними емоціями в цей нелегкий час.

Пісня MONATIK стала саундтреком освітнього проекту Олександра Педана УніверCheck

– Ще до війни Саша Педан розповів, що чує композицію «Мріяти не шкідливо» головною музичною темою нового чудового мотивуючого проекту «УніверCheck» і поділився основною ідеєю цього тревел-шоу. У мене не було ні найменших сумнівів щодо його пропозиції, – ділиться MONATIK. – Я вдячний, що “Мріяти не шкідливо” стала невіддільною частиною такої цікавої та корисної для всіх нас мандрівки. У ці надзвичайно важкі часи для нашої країни я, як батько, дуже вдячний особисто Олександрові за мотивацію для нашого наступного покоління. Ми вистоїмо, обов’язково переможемо і разом відбудуємо нашу рідну країну. Я дивитимуся проект разом із синами, обиратиму, створюватиму, мріятиму і придумуватиму своє майбутнє! Саша, Лера і вся команда, ви проробили прекрасну роботу і ділитеся зі всіма батьками майбутніх студентів такою необхідною інформацією.

Пісня MONATIK стала саундтреком освітнього проекту Олександра Педана УніверCheck

– У пісні є слова, які особисто мене дуже зачіпають. Вони про те, що завжди знайдуться ті, хто казатиме, що ми чогось не зможемо. Їх не варто слухати, потрібно вірити й діяти. Українці якраз це і роблять. Попри тримісячну війну і всі звірства, які чинить росія, у світі все одно є люди, які переконують нас поступитися. Але цей варіант точно не для нас. Ми прагнемо жити на своїй землі, навчатися, розвиватися та розбудовувати Україну, – каже Олександр Педан.

Нагадаємо, «УніверCheck» покаже 12 вишів у 10 містах України. Серед них будуть університети Львова, Києва, Ужгорода, Вінниці, Одеси, Полтави, Дніпра, а також Сум, Харкова та навіть Маріуполя. Розпочнуть з регіонів, де зараз спокійніша ситуація, зокрема зі Львова. А випуск про Маріуполь присвятять спогадам про це місто та його чудесних людей.

Переглянути «УніверCheck» можна буде вже сьогодні, 31 травня о 16:00, на YouTube-каналі Олександра Педана! Не пропустіть!

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