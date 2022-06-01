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Чому не вдалося врятувати «Мрію» і хто в цьому винен

Чому не вдалося врятувати Мрію і хто в цьому винен

Пілоти так і не отримали наказ на евакуацію від керівництва ДП «Антонов», хоча багато авіакомпаній вже почали це робити

Для евакуації «Мрії» та інших літаків ДП «Антонов» з аеродрому у Гостомелі уже був готовий аеропорт у Німеччині, і літаки готові були вилетіти будь-якої миті. Однак не було відповідної команди від керівництва «Антонова» — розповів у інтерв’ю «Главкому» командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов.

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26 січня аеропорт у Лейпцигу справді запропонував свої стоянки для усього парку наших літаків. Для їх переміщення потрібно було ухвалити рішення. Чесно кажучи, я не знаю, у чому саме були нюанси у його ухваленні, фінансові чи політичні. Знаю лише, що пропозиція німців одразу не була прийнята українською стороною, продовжувалися якісь переговори. Наші літаки могли вилетіти з Гостомеля будь-якої миті, бо нас були готові приймати. Окрім Ан-225, на якому замінювали двигун (і це не було великою проблемою для того, щоби він злетів на п’яти двигунах), були ще повністю справні Ан-26 і Ан-74, – сказав він.

Чому не вдалося врятувати Мрію і хто в цьому винен

Водночас, Антонов наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки. При цьому було багато ознак того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

– У нас жодних партизанських варіантів вильоту немає. Не може бути такого, що льотчики самі прийшли, сіли і полетіли. Я не знаю якихось деталей переговорів про переміщення літаків між «Укроборонпромом» та ДП «Антонов». Можу лише сказати, що було чимало непрямих доказів того, що перемістити наші літаки з Гостомеля слід якнайшвидше. Наприклад, інші авіакомпанії починали вивозити свої літаки зі стоянок в Україні, починаючи з 15-17 лютого. Ще один доказ – дії страхових компаній. З початку лютого нас почали страхувати лише на два дні, а починаючи десь із 16 лютого страхували лише на один день, – розповідає Антонов.

Чому не вдалося врятувати Мрію і хто в цьому винен

Командир Ан-225 наголосив, що для некомерційного вильоту повітряних суден необхідна лише команда гендиректора ДП «Антонов», дозвіл від керівництва «Укроборонпрому» для такого рішення є не є обов’язковим.

– Щоби літак вилетів, потрібна була команда лише генерального директора «Антонова». На некомерційні перельоти саме він дає команду. А це був би саме технічний рейс. А от на комерційний рейс Ан-124, який відбувся 23 лютого, за п’ять годин до початку повномасштабного вторгнення, давав команду директор авіакомпанії, – зазначив він.

Антонов додав, що технічні рейси літаків перебувають у віданні ДП «Антонов». За його словами, у цій ситуації «Укроборонпром» міг би хіба, «наполегливо радити» відлетіти з Гостомеля, або перелетіти кудись ще.

– Але я впевнений, що такої команди не було, інакше я даю 99%, що вона була би виконана. І це навіть не команда мала бути, а наполеглива порада. Бо право усіх команд і розпоряджень літаками винятково у відомстві державного підприємства «Антонов», – наголосив командир Ан-225.

Чому не вдалося врятувати Мрію і хто в цьому винен

А раніше стало відомо, що «Мрію» не евакуювали тому, що гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв до останнього заперечував можливість війни з росією. Журналіст ТК «Еспресо» Єгор Чечеринда оприлюднив листа, який 23 лютого, менше ніж за добу до вторгнення рф в Україну, гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв розіслав своїм підлеглим.

– Я не хочу, аби вас охоплювала схвильованість, тривога чи, тим паче, панічні настрої. Цього не має бути у нашій команді… Я звертаюсь до вас як генеральний директор стратегічно важливого Державного концерну «Укроборонпром». Ми продовжуємо жити й працювати спокійно та впевнено, без паніки виконуючи свою роботу, бо реальних підстав для неї наразі не має. А коли і якщо вони виникнуть, я обіцяю повідомити про це відверто. Як і про те, що нам з вами слід буде робити далі… Залякування з боку росії…ми з вами на це не маємо права реагувати, — йдеться в тексті за підписом Гусєва.

Фото – Facebook, Getty Images

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