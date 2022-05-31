Розпочався набір випускників 2022 на участь у проєкті СпівДія Діти Мультитест? Будь The Best!

«Абсурд — один з видів існування росії»: Леся Нікітюк пояснила, чому висміює окупантів
Як стало відомо кілька місяців тому цьогорічні випускники шкіл не будуть здавати Зовнішнє Незалежне Оцінювання. Причина такого рішення від Міністерства освіти та науки України очевидна – повномасштабна війна, яку розпочала росія. Але це не означає, що вступної кампанії 2022 не буде або що прийматимуть усіх охочих.
У 2022 році абітурієнтам потрібно буде скласти загальний мультитест. І щоб краще зрозуміти його специфіку та структуру був розроблений проєкт СпівДія Діти «Мультитест? Будь The Best!» Це безкоштовна експрес-підготовка абітурієнтів до Національного трикомпонентного мультитесту – в офлайн чи онлайн форматі на вибір. Проєкт реалізується командою СпівДії Діти за підтримки Дитячого фонду ООН UNICEF Ukraine та Міністерство молоді та спорту України.
ЗНО 2022: спрощена версія та як зареєструватися для проходження тесту на вступ
Усіх охочих випускників готуватимуть більше 30 викладачів високої кваліфікації з трьох шкільних предметів: математика, українська мова та історія України. Адже саме ці дисципліни будуть включені в тест. Підготовчий курс складається з 42 годин – по 14 годин на кожен предмет. Онлайн долучитися до занять можна з будь-якого куточку України та світу, а Офлайн-заняття доступні у Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Львові, Тернополі та Хмельницькому.
Аби зареєструвати на безкоштовну експрес-підготовку абітурієнтів, потрібно заповнити форму за посиланням. Дедлайн – 1 червня. Навчання в межах «Мультитест? The Best!» триватиме до 10 липня.
Війна не зруйнує найсміливіші мрії наших дітей про власне майбутнє!