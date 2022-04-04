ЗНО 2022: спрощена версія та як зареєструватися для проходження тесту на вступ

Через війну в Україні, яку розв’язав російський агресор, в Україні було прийнято рішення спростити ЗНО для абітурієнтів у 2022 році. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада України. Таким чином держава намагається підтримати дітей, які зараз проходять через війну, але планують цього року вступати до українських університетів.

«Наголошую: ми не відміняємо ЗНО, а спрощуємо його. Я розумію, що це не «панацея» для всієї країни, але ми робимо по максимуму для того, щоб зробити вступну кампанію прозорою, чесною і для всіх однаковою», – про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у коментарі «УП. Життя».

Якою буде альтернатива ЗНО 2022, як на неї зареєструватися та до чого готуватися дітям, розповів на прес-конференції 1 квітня 2022 року очільник МОН Сергій Шкарлет.

Що складатимуть абітурієнти у 2022 році для вступу в українські університети?

Цього року усі охочі вступити до українських університетів складатимуть один мультипредметний тест. Він складатиметься з трьох предметів: української мови, (без завдань з української літератури), математики та історії України. У тесті буде 60 завдань. На їх виконання буде відведено 80 хвилин. Чому обрали саме ці три предмети? «Тому що всі вони вивчаються у приблизно однакових умовах», – відповів Сергій Шкарлет.

Як буде оцінюватися спрощене ЗНО 2022?

Мультидисциплінарний тест буде оцінюватися окремо по кожному предмету у тестових балах за шкалою 100-200.

Як проводитиметься тестування?

Тестування абітурієнтів у 2022 році буде проводитися офлайн. Таке рішення було прийнято у зв’язку з можливим технічним перенавантаження і проблеми з автентифікацією дитини у разі онлайн-тестування. Випускники повинні будуть прийти до визначеного в районі місця проживання або місця тимчасового перебування центру тестування.

Через загрозу повітряних тривог у різних регіонах тестування проводитиметься в різні дні. За словами голови комітету Верховної Ради з питань освіти та науки Сергія Бабака на проходження тесту випускники матимуть мінімум 10 днів і це без урахування можливої додаткової сесії. Якщо хтось не зможе прийти на ЗНО сьогодні, зможе це зробити наступного разу. Кожного разу варіанти тестів будуть різними.

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Повітряна загроза під час проведення ЗНО 2022

Можливість повітряної тривоги під час проведення тестування 2022 не виключається. Тому під час її виникнення процес буде призупинено, а усі його учасники перейдуть у безпечне місце. Після закінчення тривоги випускники зможуть повернутися до тестування.

Як зареєструватися на ЗНО 2022?

Важливо: на єдиний мультимедійний тест потрібно зареєструватися до 9 квітня. Для цього потрібно створити реєстраційну картку та віддати її керівнику закладу освіти або надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Створити картку можна за посиланням. Якщо абітурієнт через якісь причини не встиг роздрукувати, передати чи надіслати документи до 9 квітня, оформлення реєстраційної картки буде достатньо.

ЗНО на тимчасово окупованих територіях

Через значну небезпеку провести тестування на тимчасово окупованих територіях неможливо. Щоб скласти ЗНО, дітям з таких регіонів потрібно переїхати на підконтрольні українській владі території. Для цього будуть запроваджені додаткові та спеціальні сесії. Такі сесії, планується, будуть проведені навіть на території Західної Європи.