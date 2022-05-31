Людмила Денісова: депутати хочуть звільнити Денісову з посади омбудсмена

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що народні депутати збирають підписи з метою її відсторонення від посади

Про це Денісова розповіла під час пресконференції. Омбудсменка отримала повідомлення щодо збору підписів з боку народних депутататів із метою оголосити їй недовіру та відсторонити від посади. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що збір підписів триває, але результатів ще немає.

За словами Денісової, ОП нібито не влаштовує її активність зі збору й аналізу інформації щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій російськими військами території.

– У цьому політичному наїзді на мене здійснюється тиск навіть на мою доньку (психологиню Олександру Квітко, яка працює на гарячій лінії офісу Омбудсмена). Її викликали на допит тричі, – сказала Денісова.

Омбудсменка заявила, що вважає дії влади незаконними та назвала їх втручанням у діяльність уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Вона наголосила, що омбудсмена обирають строком на 5 років. Людмила Денісова обіймає посаду з 15 березня 2018 року.

Денісова додала, що прийме рішення народних депутатів, але назвала підготовку її відставки такою, що «нагадує тоталітарні кроки».

Як пише «РБК-Україна» з посиланням на джерела в парламенті, замість Денісової на посаду Уповноваженого ВР з прав людини розглядають чотирьох кандидатів. Це троє нардепів від «Слуги народу» – Микола Тищенко, Мар’яна Безугла й Олександр Качура, а також уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.

Пізніше стало відомо, що народні депутати дійсно зібрали підписи щодо висловлення недовіри омбудсману Людмилі Денісовій. Про це написала речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук. За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. Голова правління ГО «ZMINA. Центр прав людини» Тетяна Печончик зазначала, що конституційних підстав для зняття Денісової немає.

Нагалаєм, що Людмила Денисова вступила на посаду омбудсменки ще за часів, коли президентом України був Петро Порошенко.

Фото – Facebook

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