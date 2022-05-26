Яку допомогу отримають біженці в Україні? Які суми виплат на переселенців, їхніх дітей і тих, хто допомагає їм освоїтися на новому місці, затвердив уряд? Про все це розповідаємо докладно в нашому матеріалі

Як отримати 6500 гривень від держави через втрату роботи під час війни

З 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна, яку розв’язала російська федерація за наказом володимира путіна. Мільйони людей були змушені покинути домівки та виїхати в безпечніші області країни, чимало з них втратили роботу. У зв’язку з цим Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українським переселенцям. І уряд уже займається її реалізацією.

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Допомога переселенцям в Україні та їхнім дітям: суми виплат

Згідно з програмою підтримки, держава виплатить по 2000 гривень кожному українцю, який був змушений залишити домівку через бойові дії. Крім того, на кожну дитину, яку вивезли до безпечнішого регіону країни, буде виділено по 3000 гривень.

Допомога тим, хто допомагає переселенцям в Україні: суми виплат

До програми допомоги переселенцям, яку затвердив уряд України, входить також пункт про їхнє працевлаштування. Так, держава виплатить підприємствам по 6500 гривень за кожного переселенця, прийнятого ними на роботу.

Крім того, гроші отримають і ті, хто прихистив біженців. Їм гарантована компенсацію у розмірі 450 гривень на місяць за кожну людину.

Допомога переселенцям в Україні: як отримати виплати від держави

Програму допомоги біженцям в Україні вже затверджено, її реалізація стартувала. Починаючи з понеділка, 21 березня, виплати можуть отримати всі переселенці, які покинули будинки через бойові дії. Щоб отримати гроші, необхідно зареєструватися в територіальних громадах.

30 березня ця процедура стане простішою. Тимчасові переселенці зможуть реєструватися в громадах та подавати заявки на виплати через мобільний додаток «Дія».