Сергій Притула збирає 50 млн гривень

Ведучий Нового каналу планує закупити чотири потужні комплекси БПЛА (безпілотний літальний апарат), яких дуже потребують бійці ЗСУ

Благодійний фонд Сергія Притули знову вражає масштабами допомоги нашим воїнам! Цього разу у волонтера та ведучого Нового каналу з його командою з’явилась ідея: закупити 12 залізних «пташок» для ЗСУ. Загальна вартість проекту – понад 50 мільйонів гривень. Долучаймося!

– Друзі! Ви ж знаєте, що мене хлібом не годуй, а дай купити якусь велику «пташку» для наших захисників. Бо велика «пташка» літає далеко, бачить ще далі, і розвідку проводить, і ведення вогню корегує. На ближчих дистанціях то й квадрокоптерів вистачає, але вже як на кілометрів 20-30-40 вгатити, то треба великі «пташки», – каже Притула. – Якось ми з вами скинулись усім світом і купили комплекс БПЛА Н10 Poseidon VTOL UAS. Нещодавно хлопці, які працюють із цими бортами на фронті, дали зворотній зв’язок по комплексу. Похвалили чудову камеру, чіткість в управлінні. Сказали, якщо буде можливість, то можна брати ще. Можливість з’явилася! Виробники зробили нам пропозицію виготовити ще чотири таких комплекси! Чотири комплекси – це 12 «пташок». Загальна вартість проекту – 1 272 200 євро. Або 50 із хвостиком мільйонів гривень. Сума величезна, але ж пташки спільно з артою відпрацьовують кожну копійку кратно! МИ З ВАМИ ЗБЕРЕМО ЦЮ СУМУ!!! Що швидше – то краще! Працюємо, панове!

