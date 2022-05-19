Безкоштовні чартерні рейси до Канади для українців: кому доступні та як оформити заявку

Авіакомпанія Momentum Solutions забезпечить безкоштовні чартерні рейси в Канаду для українців. Про це повідомляється на офіційному сайті Канадського уряду.

Безкоштовні рейси будуть доступні більш ніж 90 000 українцям, які отримали дозвіл на екстрену поїздку до Канади за програмою CUAET. Інформацію про реєстрацію вони отримають електронною поштою.

Як знайти житло, якщо ти переселенець? В Україні та в Європі

Планується, що рейси в Канаду будуть вилітати з Варшави у різні дні та різні міста:

23 травня – до Вінніпега;

29 травня – до Монреалю;

2 червня – до Галіфакса.

American Express Global Business Travel керуватиме бронюванням квитків для осіб, які мають право на участь у програмі, від імені уряду Канади. Офіційним авіаперевізником виступить компанія Momentum Solutions. По прильоту до Канади усіх пасажирів забезпечать безплатним житлом на 14 днів.

Нагадаємо, за два місяці з часу відкриття програми Канада вже затвердила 91 500 дозволів на екстрені поїздки. Цей документ дає право три роки проживати та працювати в Канаді. Українці також можуть претендувати на медичне забезпечення та фінансову підтримку від держави.