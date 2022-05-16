Що з Приватбанком сьогодні 16 травня 2022 року: збій роботи програми

Як повідомлялося раніше, Приватбанк перевіз свої Дата-центри у Європі, тому спостерігалися періодичні збої у роботі додатків. Але користувачі скаржаться, що збої почалися і сьогодні, 16 травня 2022 року. Що з Приватбанком сьогодні?

Користувачі Приватбанку скаржаться, що не можуть увійти до мобільного додатку. Проте, банк просить своїх клієнтів не перейматися та трішки почекати, прроблему невдовзі вирішать.

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“Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у клієнтів із входом у додаток Приват24. Фахівці працюють над усуненням збою. Протягом години полагодимо”, – йдеться у повідомленні банку.