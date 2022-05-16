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«У мене загинули друзі»: Сергій Притула ходив до психолога через війну

Сергій Притула ходив до психолога через війну

Ведучий Нового каналу розповів, які події повномасштабної війни йому було дуже складно пережити самостійно

З 24 лютого життя кожного українця кардинально змінилося. Хтось втратив домівку, хтось — роботу, хтось — рідних і близьких. Хтось вимушений був переїхати в інше місто або й взагалі країну, хтось опинився під російською окупацією. Не кожен може впоратися з переживаннями, які принесла повномасштабна війна, самотужки, і це нормально. Наприклад, ведучий Нового каналу Сергій Притула, який волонтерить і допомагає армії з 2014 року, відвідував фахівця.

Сергій Притула ходив до психолога через війну

— Не потрібно соромитися звертатися по професійну допомогу. Я ходив до психолога — якісь речі було складно самостійно перетравити й пережити. У мене загинули друзі, ще є друзі в полоні, друзі під окупацією. Усі мої брати — зі зброєю, — зізнався Притула в інтерв’ю Яніні Соколовій. — У мене не буде суттєвих порад на широкий загал, тому що якийсь час я намагався собі дати ради сам — не завжди вдавалося.

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Потрібно звикати жити в нових реаліях та пристосовуватися до них, тому що війна, на думку Сергія, закінчиться нескоро.

— Я вважаю, що хай там як, а людям треба говорити правду. І коли кажуть, що в росіян залишилося військової потуги на 10-14 днів, а далі вони видихнуться… Багато хто для себе може це трактувати як те, що скоро росіянам не буде як воювати, і все закінчиться. Це означає подарувати людям примарну надію, — додав ведучий Нового каналу. — Не хочу нікого розчарувати чи лякати, але це не скінчиться дуже швидко.

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