Ексклюзив! Українська співачка отримала перемогу на конкурсі Sanremo Junior

Днями відзначався міжнародний День матері. Символічно, що перемогу українка здобула саме завдяки підтримці своєї неньки

В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сімейного вогнища, яка грає величезну роль у вихованні дітей та їхньому майбутньому. Мама прищеплює дитині любов до рідної землі та підтримує у всіх починаннях.

Саме за підтримки та віри своєї матері Маші вдалося досягти максимальних результатів.

Стало відомо, що Маша Данілова на міжнародному конкурсі отримала спеціальну премію Гран ПРІ «Кубок Миру» від комітету Юнісеф та першу премію фестивалю Sanremo Junior 2022 у категорії 13-15 років. Цю нагороду дівчина присвячує своїй мамі. Співачка поділилася своїми думками:

«Мої батьки найкращі! Вони завжди мене підтримують у всьому, це дуже цінно, адже додає впевненості. І окрему вдячність я б хотіла сказати своїй мамі: вона давала мені сили йти вперед та була поруч, незважаючи ні на що!» – поділилася співачка з Новим каналом.