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Торговий центр Рів’єра у місті Одеса повністю зруйнований: фото, відео

Торговий центр Рів'єра у місті Одеса повністю зруйнований: фото, відео

У ніч на 10 травня російські окупанти обстріляли місто Одеса із застосуванням авіації. Загалом було випущено сім ракет. Прильоти були зафіксовані у працююче підприємство, де тривав робочий процес. Одна людина загинула, п’ятеро поранених. Їх госпіталізували.

  • Торговий центр Рів'єра у місті Одеса повністю зруйнований: фото, відео
  • Торговий центр Рів'єра у місті Одеса повністю зруйнований: фото, відео
  • Торговий центр Рів'єра у місті Одеса повністю зруйнований: фото, відео
  • Торговий центр Рів'єра у місті Одеса повністю зруйнований: фото, відео
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“Підприємство не має нічого спільного з військовою інфраструктурою”, – заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Також через влучання ворожих ракет спалахнула пожежа у ТРЦ «Рів’єра», зруйнувавши його вщент. Пожежу на площі 1000 кв.м рятувальники ліквідували за три години. До гасіння вогню залучалися десять одиниць техніки та 53 особи. Про це повідомляє головне управління держслужби назвичайних ситуацій в Одеській області.

Фото: Максим Мазур

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