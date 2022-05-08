Комендантська година в Івано-Франківську на 9 травня та виїхати з міста: заява мера Руслана Марцінків

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста бути особливо уважними на 7-9 травня та не покидати свої домівки без нагальної потреби. Відповідну заяву міський голова зробив у своїх соціальних мережах.

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За даними Міністерства оборони України, з нагоди 9 травня очікуються певні провокації або активізація обстрілів з боку росії. Саме тому мешканців Івано-Франківська просять виїхати за місто або залишатися вдома. Також скасовано всі публічні заходи, включно з молебнями і святкуванням Дня міста (7 травня).

«Прошу по можливості 7, 8, 9 травня роботодавців, усіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях. По можливості – виїхати за місто, по можливості – обробити свої городи, тобто поменше щоб було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ», – закликав Марцінків.