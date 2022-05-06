Воїни ЗСУ зможуть тренувати британських солдатів

Бійці Збройних сил України зможуть тренувати британських солдат після війни, яку розпочала росія. Про це заявив міністр оборони Об’єднаного Королівства Бен Воллес.

Як повідомляє The Telegraph, під час відвідування військ Великої Британії на військових навчаннях у Фінляндії він заявив, що уроки, засвоєні з «полювання» на танки та літаки рф за допомогою західної зброї, будуть корисні для британців.

За 500 тисяч доларів для ЗСУ! Сергій Притула продав з аукціону картину Марії Примаченко

«Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших військових», – переконаний Воллес.

Також міністр оборони Об’єднаного Королівства впевнений, що методи ведення війни українських захисників у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання засобів протиповітряної оборони, і те, як ЗСУ використовували слабкість росії є корисними для британських солдатів.

Фото: Getty Images