Новий канал>Новини

У Києві заборонять рух транспортних засобів без шумопоглиначів

Заборона на рух транспорту без шумопоглиначів у Києві: законопроект зареєстровано

Київська міська рада планує заборонити рух транспортних засобів без шумопоглиначів на час воєнного стану. Про це повідомляється у соціальних мережах КМДА.

Відповідний проєкт був сформований депутатами Київської міської ради Ксенії Семенової, Максима Нефьодова та Євгенії Кулеби. Його вже зареєстрували у КМДА.

Де є бензин? Детальна карта по Києву та всій Україні

«Ракетно-бомбові удари, обстріли, звуки сирен під час повітряних тривог – це все підсилило наше сприйняття звуків. У результаті гучний шум від транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач часто є негативним тригером. Ці звуки нагадують людям застосування боєприпасів, тому під час війни вони лякають дітей, дорослих та особливо біженців, які знайшли притулок у столиці. У цей важкий воєнний час ми як ніколи мусимо забезпечити для киян та гостей нашого міста максимально комфортне середовище задля захисту їх ментального та фізичного здоров’я», – зазначила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Проєкт рішення передбачає надання рекомендації Головному управлінню Національної поліції України у м. Києві щодо запровадження необхідних дій.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь