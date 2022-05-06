Заборона на рух транспорту без шумопоглиначів у Києві: законопроект зареєстровано

Київська міська рада планує заборонити рух транспортних засобів без шумопоглиначів на час воєнного стану. Про це повідомляється у соціальних мережах КМДА.

Відповідний проєкт був сформований депутатами Київської міської ради Ксенії Семенової, Максима Нефьодова та Євгенії Кулеби. Його вже зареєстрували у КМДА.

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«Ракетно-бомбові удари, обстріли, звуки сирен під час повітряних тривог – це все підсилило наше сприйняття звуків. У результаті гучний шум від транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач часто є негативним тригером. Ці звуки нагадують людям застосування боєприпасів, тому під час війни вони лякають дітей, дорослих та особливо біженців, які знайшли притулок у столиці. У цей важкий воєнний час ми як ніколи мусимо забезпечити для киян та гостей нашого міста максимально комфортне середовище задля захисту їх ментального та фізичного здоров’я», – зазначила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Проєкт рішення передбачає надання рекомендації Головному управлінню Національної поліції України у м. Києві щодо запровадження необхідних дій.