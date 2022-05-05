United24: Зеленський оголосив про запуск платформи United24

Україна запускає глобальну ініціативу United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів

Передбачається, що ця платформа стане головним каналом для збору пожертв на підтримку України. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:

Оборона та розмінування

Гуманітарна та медична допомога

Відбудова України

– Пожертвуйте, щоб захистити. Пожертвуйте, щоб врятувати. Пожертвуйте, щоб відбудувати, – наголосив Зеленський.

Всі кошти будуть автоматично переказані на рахунки НБУ, закріплені за відповідними відомствами: Міноборони, Міністерство охорони здоров’я чи Мінінфраструктури. Обіцяють, що НБУ звітуватиме про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків раз на тиждень.

Фото @zelenskiy_official

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