Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю

Польща побудувала стіну на кордоні з Білоруссю

Правда поки що не протягом всіх 398 км, а тільки 50. Заввишки паркан близько п’яти метрів. Про це повідомило польське радіо RMF FM. Робиться це для того, щоб зупинити потік мігрантів з території Білорусі.

І що ви думаєте? Вже зафіксовано перші ушкодження з білоруської сторони. В одному випадку невідомі намагалися розпиляти металеві частини огорожі, в іншому – розширити прольоти між ними. Також польські прикордонники виявили під огорожею два підкопи.

Металева стіна висотою 5,5 метра, увінчана колючим дротом, має простягатися на понад 180 кілометрів вздовж сухопутної частини кордону з Білоруссю.

Як писала раніше «Європейська правда», Польща розпочала будівництво стіни ще у січні 2022 року, її вартість – $394 млн.

Класно придумали сусіди. Треба і нам таку побудувати на кордоні з російськими орками після нашої перемоги! Але не через мігрантів 🙂

Фото – скріншот з відео

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