Житло для біженців у Британії на 6 місяців: з чим стикаються українки

Рятуючись від війни, багато українських жінок та дітей покинули своїх оселі та перемістилися до інших країн. Там вони розраховують на допомогу урядів урядів інших держав та небайдужих людей. Проте, на жаль, у мережі з’являється інформація про те, що деякі недобросовісні люди намагаються нажитися на війні. Тому українським переселенцям так важливо звертатися по допомогу лише до офіційних та перевірених організацій за кордоном.

Наприклад, у Великій Британії житло українським переселенкам пропонують колишні злочинці, які відбули покарання або були звинувачені в шахрайстві й домашньому насильстві, пропонують житло українським переселенкам. Про це свідчить дослідження, опублікуване BBC.

Як знайти житло, якщо ти переселенець? В Україні та в Європі

Такі оголошення можна знайти у неофіційних групах у соціальних мережах, зокрема у Facebook. Хостами можуть виступати чоловіки з судимостями за злочини сексуального характеру. Часто вони наголошують, що готові надати житло «незаміжнім українкам». Один інформатор повідомив BBC, що 30% усіх зареєстрованих господарів житла для прихистку є самотніми чоловіками старше 40 років – більшість із них готові прийняти жінок від 20 до 30 років.

Як зазначила виконавча директорка Positive Action in Housing Робіна Куреші, дослідження BBC викликає «глибоке занепокоєння та підривають програму спонсорства». Вона назвала цю схему небезпечною й додала, що уряд «створив хаос без жодних перевірок ризиків і жодної належної обачності».

Тому закликаємо українських переселенок бути надзвичайно уважними та пильнувати свою безпеку.