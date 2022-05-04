Як військовий медик рятує життя на передовій

Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії відважних українців, які наближають перемогу у війні, що розпочав російський агресор. Ця історія – про військового лікаря. Його позивний – Антибіотик. Він служить медиком у бойовій частині 25-ї аеромобільної десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Антибіотик – один з тих, хто рятує життя українським захисникам, які в свою чергу виборюють нашу перемогу щодня. Називати своє ім’я, надавати фото чи говорити про родину Антибіотик не хоче з міркувань безпеки. Але про його роботу люди мають дізнатися та бути вдячними.

2014 – початок війни

За фахом я лікар-терапевт, але так склалося, що ще в 2014 році мене мобілізували до Збройних сил України в один зі спецпідрозділів. Це була бойова частина, яка брала участь у війні з перших днів російської агресії на сході України. Я був медиком у бойовій роті, що виконувала завдання на Донбасі, на які виходив разом з ними.

Допомогу має отримати кожен, навіть ворог…

Робота бойового медика специфічна – це надання допомоги в польових умовах. Від поранення до трагічних наслідків минають хвилини. Людину, на жаль, не встигають вивезти до шпиталю, тому потрібен бойовий медик. Я допомагаю своїм бійцям, але якщо до нас потрапляють поранені солдати супротивника, як медик та людина, що давала клятву Гіппократа, зобов’язаний надавати допомогу і їм. А також цивільним, пораненим під час війни.

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День, який повернув на передову

Після демобілізації, у цивільному житті я навчав людей надавати допомогу, що більше відома як BLS (Basic Life Support) та TBLS (Trauma Basic Life Support).

Після початку повномасштабної війни росії проти України у лютому 2022 року мене знову мобілізували до ЗСУ в якості бойового медика до раніше згаданої бригади. Моя робота – це не лише надання допомоги пораненим у бою. Наприклад, при несенні бойової служби нашими десантниками відбувається багато випадків, коли їм потрібна кваліфікована медична допомога. Щодня військовослужбовці отримують порізи, забої, розтягнення тощо. Специфіка діяльності мого підрозділу полягає в тому, що групи щодня виконують важку фізичну роботу. Через це йде велике навантаження на хребет, виникають сильний біль у шиї та попереку. З цим треба працювати. Таких звернень багато. А також трапляються застудні захворювання, особливо у весняний період, коли ще холодно й сиро.

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Про віру в перемогу

Я почуваюся спокійно, настрій у мене бойовий. Звісно, дуже розчарований політикою нашого східного сусіда – росії. Мені дуже шкода, що нашу Україну бомблять і намагаються зрівняти з землею. Адже бачу це все зсередини – як страждає мирне населення, зокрема жінки, діти та люди похилого віку. Дай Боже іншим країнам цього не знати й не бачити. Кожна людина, яка була в цьому хоча б один день, не побажає такого навіть своєму ворогу. Молюся, щоб ніхто й ніколи не зазнав війни у своєму житті. А ми вистоїмо, бо сильні духом. За нами правда, тому й перемога буде за нами.