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В Україні на програму «є-Підтримка» додатково виділять 2 млрд грн

є-Підтримка 6500: на допомогу українцям виділять ще 2 мільярди гривень

Багато людей до цього часу не отримали виплату за програмою «є-Підтримка» для тих, хто втратив роботу під час війни

Через брак коштів гроші досі не отримали ті, хто подавав заявки наприкінці березня. Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Додаткові 2 млрд грн дозволять виплатити о п6 500 грн. ще 300 тис. українців.

Нагадаємо, що зараз вимушені переселенці можуть також в «Дії» подати заявку на отримання статусу внутрішньо перемещенної особи (ВПО). Після підтвердження статусу ВПО дорослі зможуть отримати виплату у розмірі 2000 грн, діти – 3000 грн.

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