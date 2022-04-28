є-Підтримка 6500: на допомогу українцям виділять ще 2 мільярди гривень

Багато людей до цього часу не отримали виплату за програмою «є-Підтримка» для тих, хто втратив роботу під час війни

Через брак коштів гроші досі не отримали ті, хто подавав заявки наприкінці березня. Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Додаткові 2 млрд грн дозволять виплатити о п6 500 грн. ще 300 тис. українців.

Нагадаємо, що зараз вимушені переселенці можуть також в «Дії» подати заявку на отримання статусу внутрішньо перемещенної особи (ВПО). Після підтвердження статусу ВПО дорослі зможуть отримати виплату у розмірі 2000 грн, діти – 3000 грн.

Ухвалено: Що передбачає резолюція щодо захисту українських переселенок від Європарламенту