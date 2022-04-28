У Польщі надрукували 88 тисяч книжок українською мовою для дітей

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Польський благодійний фонд Fundacja Powszechnego Czytania надрукував 88 тисяч книжок українською мовою. Про це повідомляє Chytomo.
За таку справу фонд взявся спеціально, щоб забезпечити українських дітей-переселенців літературою рідною мовою. Завдяки такій ініціативі діти зможуть продовжити читати українською.
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За 2 місяці було надрукував 88 тисяч книжок, ще 28 тисяч знаходиться у процесі друку. Усі книжки збираються передати у польські будинки дитини, дитячі садки, школи, бібліотеки та вокзали, куди приїжджають українські сім’ї. Для розповсюдження книжок використовують хештег #BooksGiveRefuge.
Аби забезпечити кожну дитину-переселенця в Польщі книжкою, знадобиться 1 мільйон доларів. Тому благодійний фонд Fundacja Powszechnego Czytania відкритий до пожертв.