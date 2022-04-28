У Польщі надрукували 88 тисяч книжок українською мовою для дітей

Польський благодійний фонд Fundacja Powszechnego Czytania надрукував 88 тисяч книжок українською мовою. Про це повідомляє Chytomo.

За таку справу фонд взявся спеціально, щоб забезпечити українських дітей-переселенців літературою рідною мовою. Завдяки такій ініціативі діти зможуть продовжити читати українською.

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За 2 місяці було надрукував 88 тисяч книжок, ще 28 тисяч знаходиться у процесі друку. Усі книжки збираються передати у польські будинки дитини, дитячі садки, школи, бібліотеки та вокзали, куди приїжджають українські сім’ї. Для розповсюдження книжок використовують хештег #BooksGiveRefuge.

Аби забезпечити кожну дитину-переселенця в Польщі книжкою, знадобиться 1 мільйон доларів. Тому благодійний фонд Fundacja Powszechnego Czytania відкритий до пожертв.