Анна Кошмал – про магазин косметики

Частину заробітку акторка віддає на підтримку ЗСУ

Невідомо, скільки ще триватиме війна в Україні, яку розв’язала росія. Маємо надію, що недовго. Але в цей час важливо підтримувати економіку нашої країни. Тому, незважаючи на війну, акторка ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Анна Кошмал розпочала власну справу.

– Якби не війна, 28 лютого ми планували відкрити магазин натуральних засобів українського виробництва з догляду за шкірою, над створенням якого працювали з чоловіком не один місяць, – розповідає акторка. – Збирали все найякісніше й навіть почали створювати власну лінійку базових засобів. В нас ви знайдете креми для обличчя, рук і тіла, мило, шампуні, гелі для вмивання і ще багато всього, що подбає про ваше тіло. Звісно, ми планували відкритися красиво та масштабно, але маємо, що маємо.

Частина виручених коштів від продажу косметики йде на підтримку ЗСУ. Тому й ви можете долучитися до благодійної справи. Каталог засобів – на сторінці https://instagram.com/plantanna.store?utm_medium=copy_link