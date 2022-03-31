Куди звертатися, якщо зґвалтували під час війни: Маша Єфросініна розповіла, що робити

Телеведуча готова особисто знайти постраждалим спеціаліста з психологічної допомоги

В Україні вже більше місяца продовжується повномасштабна війна, яку проти нас розв’язала російська федерація. Солдати країни-агресорки нещадно вбивають мирне населення, в тому числі дітей, мародерять, знущаються над жінками та дівчатами, ґвалтують їх. Мережею ширяться історії про страшні звірства, які чинять рашисти. За інформацієї деяких Telegram-каналів, жервами сексуального насильства зі сторони соладів рф стають навіть підлітки та діти віком 11-12 років.

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Ця тема привернула увагу Маші Єфросініної — української телеведучої, яка також є почесним послом ООН в Україні, головою Опікунської ради фонду «Твоя опора» та засновницею благодійного фонду «Маша». На своїй офіційній сторінці в Instagram Маша опублікувала публічне звернення до жертв сексуального насильства та людей, які стали свідками цих страшних злочинів. Вона заклила не мовчати про пережите, обов’язково звертатися по допомогу, щоб правоохоронні органи могли покарати ціх нелюдів.

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«Вперше про факт зґвалтування українок окупантами мені прийшло повідомлення з Херсона… Написала жінка, стверджуючи, що з 11 зґвалтованих лише шість жінок вижило. Я подзвонила з цим зам.міністра внутрішніх справ. Відповідь : «Марія, наразі ми це перевіряємо», — написала в Instagram Маша Єфросініна. — Дівчата, рідненькі, я все вам сказала у відео. Прошу вас, не мовчить, надайте будь-яку інформацію, що полегшить правоохоронцям зафіксувати факт знущання, притягнути звірів до відповідальності та покарати їх. Молю вас! Також я закликаю всіх, хто має інформацію про вчинення окупантами чергових звірств, повідомляти про це до відповідних органів».

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Куди звертатись жертвам сексуального насильства під час війни: повний список контактів

В описі під відеозверненням Маша Єфросініна також скалала повний список контактів, куди варто звертатися жертвам сексуального насильства. Нижче публікуємо всі пункти допомоги з активними посиланнями та номерами телефонів.

Якщо Ви перебуваєте на території України:

Національна поліція України – 102

(по регіонах – https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/291018919834812)

– 102 (по регіонах – https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/291018919834812) Органи прокуратури

(по регіонах – https://gp.gov.ua/ua/posts/sajti-oblasnih-prokuratur)

(по регіонах – https://gp.gov.ua/ua/posts/sajti-oblasnih-prokuratur) Військова адміністрація – за місцем вчинення злочину або за місцем перебування.

– за місцем вчинення злочину або за місцем перебування. Медична допомога – 103

– 103 Безоплатна правова допомога – 0 800 213 103

– 0 800 213 103 Національна гаряча лінія – 116 123

TELEGRAM- КАНАЛИ:

Якщо Ви перебуваєте на тимчасово окупованій території:

Телефонна лінія Офіс Генерального прокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com;

щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту: (096) 755-02-40 або conflict2022.ua@gmail.com; Інформацію можна передати до Міжнародного кримінального суду – otp.informationdesk@icc-cpi.int. Листи приймають будь-якою мовою.

Крім того, Маша Єфросініна заявила, що готова особисто зайнятися пошуком для жертв сексуального насильства спеціаліста, який супроводжуватиме їх психологічно: «Якщо відчуваєте, що маєте сили отримати психологічну допомогу (безкоштовну) кваліфікованих в цьому питанні спеціалістів, пишіть мені особисто на пошту –a.kariakina@mashafund.org.ua».