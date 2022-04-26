Сергій Лавров договір з Україною

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров натякнув нате, як і чим закінчиться війна росії проти України. У прямому ефірі російського пропагандистського «Першого телеканалу» він заявив, що рф готова закінчити війну підписанням договору, але зі своїми умовами.

«Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором, але параметри цього договору будуть визначені тією стадією військових дій, під час якої цей договір стане реальністю», – сказав Лавров.

Британія підтримує право України атакувати у відповідь територію росії

Також він додав, що під час очного раунду перемовин у Стамбулі 29 березня рф позитивно відреагувала на пропозиції України, які стосуються важливих для росії питань. Зокрема, йдеться про позаблоковий статус України. Але, як стверджує Лавров, після втручання США та Великої Британії українська делегація начебто змінювала формулювання своїх пропозицій.

«У стамбульському документі було сказано, що “в Україні не буде жодних військових баз іноземних і не будуть проводити навчання за участю іноземних збройних сил, крім як за згодою всіх країн-гарантів цього договору, включаючи Росію” – було написано прямо. У тому варіанті, який вони нам дали за нашою позитивною реакцією, значилося: «жодних навчань, окрім як за згодою більшості країн-гарантів». Різниця є? Про те й мова. Ось так вони вчинили і за низкою інших пропозицій, які вони внесли до Стамбула», – зазначив Лавров.