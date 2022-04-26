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Фіналістка СМПУ Віка Маремуха мало не втратила дитину через війну

Фіналістка СМПУ Віка Маремуха мало не втратила дитину через війну

Учасниця другого сезону модельного реаліті Нового каналу розповіла, через що їй довелося пройти в перші дні повномасштабного наступу росії на Україну

Перші дні війни фіналістка другого сезону «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) Віка Маремуха провела в Таїланді — туди вона разом із чоловіком полетіла ще на початку року. Але новини з Батьківщини робили дівчині настільки боляче, що вона мало не втратила дитину, яку носить.

Фіналістка СМПУ Віка Маремуха мало не втратила дитину через війну

— Був період загрози на другому тижні війни. Я постійно читала новини й постила безліч  інформації, пропускаючи все через себе. І в якийсь момент прокинулася з болем унизу живота та кров’яними виділеннями. Ми злякалися й одразу поїхали до лікарні. Лікарка думала, що я вдарилася животом. Пояснила їй нашу ситуацію і моє емоційне перенапруження. УЗД показало, що з малям все добре. Це те, що ми хотіли почути й побачити. При звуках биття сердечка ми із Луї розплакалися, — розповіла Маремуха. — Мене не шпиталізували, але призначили постільний режим, уникати прогулянок, катання на байку чи мотоциклі та стресу. Це було найважче — відірвати себе від новин та переживань. Але заради здоров’я дитинки я на деякий час постаралася.

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Подружжя вже знає стать дитини — в них буде хлопчик. Але в майбутньому мріють народити і доньку.

— Ми одразу звикли до думки, що в нас буде син, і почали думати над ім’ям. Поки що варіанти такі — Тео, Лео… Всі інші імена мають асоціації з друзями та знайомими, так, наприклад, відпало ім‘я Степан, бо в Луї був бізнес-партнер Стефан, — додала учасниця модельного реаліті Нового каналу.

В середині травня Віка повернеться в Україну, де і планує народжувати. А поки що вона продовжує молитися за мир на Батьківщині.

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