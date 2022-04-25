Комендантська година у Києві 25 квітня 2022

Після Великодня у Києві змінюють комендантську годину, яка діяла до свята. Про це повідомляють у КМДА.

З 25 квітня комендантська година у Києві та області діятиме з 22:00 до 5:00. У цей часовий проміжок на вулиці можна знаходитися і пересуватися містом лише за наявності спеціальної перепустки. Виняток – перехід до укриття під час активної повітряної тривоги.

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«Перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину — суворо заборонено», — нагадали у КМДА.