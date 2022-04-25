Як працює метро Києва та швидкісний трамвай сьогодні 25 квітня 2022: графік роботи та схема пересування

У Києві метрополітен із 08:30 4 квітня почав їздити через Південний міст, а на Північному мості повністю відновлено рух транспорту в обох напрямках. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як працює метро у Києві з 21 квітня?

Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка «Золоті ворота» — «Театральна».

Червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Лісова».

Синя лінія працює від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки». На «Майдані Незалежності» та «Кловській» поїзди проїжджають без зупинки. Також працює пересадка «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».

Середній інтервал руху поїздів на лініях — 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме з 6:30 до 20:00. Підземні станції продовжать як укриття цілодобово приймати людей.

Графік роботи наземного транспорту в Києві сьогодні 25 квітня 2022: маршрути

Як працює швидкісний трамвай у Києві з 18 квітня?

Швидкісний трамвай №3 відновлює роботу від станції «Ромена Роллана» до станції «Старовокзальна». Від завтра також курсуватиме трамвай №19 від «Контрактової площі» до площі «Тараса Шевченка».

Продовжують роботу за постійними схемами трамвайні маршрути №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайне сполучення організоване на ділянці «Подільське ТРЕД — Контрактова площа».