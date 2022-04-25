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Сергій Притула пояснив, чому не відповідає у месенджерах

Сергій Притула пояснив, чому не відповідає у месенджерах

Телеведучий та волонтер розповів, що до традиції спілкування в особистих повідомленнях повернеться після війни

З першого дня війни волонтерський штаб Сергія Притули, який ведучий Нового каналу створив у будівлі свого офісу, допомагає всім необхідним ЗСУ і ТРО. Штаб працює як координаційний хаб. Він щодня розширюється територіально, а кількість людей збільшується. Робота кипить, десятки запитів оброблюються. Звісно, ведучий Нового каналу не встигає відповідати на повідомлення у соцмережах. Це трохи обурило його підписників, тож пояснення від Сергія не забарилося.

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Сергій Притула пояснив, чому не відповідає у месенджерах

– У мене в Facebook та Instagram більше мільйона підписників, десь 350 тисяч в YouTube, і ще є Twitter, – каже Притула. – І от починається в мене день: я зранку встав, перехрестився, подякував ЗСУ та іншим захисникам за те, що прокинувся у нерозбомбленому будинку, і такий думаю: «Ну що ж? Почитаю-но я «лічку». Відкрию всі месенджери, які в мене є, і всім дам відповіді на запитання». А роботою коли займатися? Доба має всього 28 годин, якщо ви не знали. Вам будуть казати, що 24, але ви маєте справу зі мною, тому 28. В мене є можливість ще чотири доплюсовувати (сміється). Я не можу з вами спілкуватися в індивідуальному порядку в месенджерах, адже замість того, щоб пояснити вам щось конкретно по вашому запиту, в цей момент спілкуюся з військовими по їхньому запиту. Мені їхній запит пріоритетніший. Закінчиться війна, відсвяткуємо перемогу й повернемося до практики, коли я з вами списуюсь особисто.

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