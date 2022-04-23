Наразі відомо, що сьогодні 23 квітня близько 13:00 по Одесі було завдано ракетного удару російськими війсками.
Влучили в об’єкт інфраструктури, – повідомили в ОК «Південь».
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Чи є жертви внаслідок авіаудару по Одесі, поки що невідомо.
В мережі з’явилось відео польоту ракети над містом 23 квітня:
Хронологія подій 23 квітня в Одесі:
Як повідовляє Суспільне:Одеса в 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з’явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку.
Чекаємо на офіційну інформацію.
Депутат Одеської міської ради Петро Обухов на своїй сторінці підтвердив влучення крилатої ракети в житловий будинок:
Антон Геращенко в своєму ТГ-каналі написав, що внаслідок ракетного удару в Одесі є один загиблий: “Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині на подвір’ї одного з будинків”
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці наголосив, що єдина мета ракетних ударів по Одесі – це тероризм:
В мережі вже з’явились фото та відео наслідків ракетного удару по Одесі, на яких видно палаючий висотній будинок, оповитий чорним димом. Однак ми не публікуватиме їх, і просимо вас не допомагати із поширенням подібного контенту до публікації його на офіційних сторінках.
Повітряне командування “Південь” повідомили, що ракети влучили в військовий об’єкт та два житлові будинки в Одесі: