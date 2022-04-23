Наразі відомо, що сьогодні 23 квітня близько 13:00 по Одесі було завдано ракетного удару російськими війсками.

Влучили в об’єкт інфраструктури, – повідомили в ОК «Південь».

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Чи є жертви внаслідок авіаудару по Одесі, поки що невідомо.

В мережі з’явилось відео польоту ракети над містом 23 квітня:

Хронологія подій 23 квітня в Одесі:

Як повідовляє Суспільне:Одеса в 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з’явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку.

Чекаємо на офіційну інформацію.

15:30

Депутат Одеської міської ради Петро Обухов на своїй сторінці підтвердив влучення крилатої ракети в житловий будинок:

16:00

Антон Геращенко в своєму ТГ-каналі написав, що внаслідок ракетного удару в Одесі є один загиблий: “Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині на подвір’ї одного з будинків”

16:30

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці наголосив, що єдина мета ракетних ударів по Одесі – це тероризм:

В мережі вже з’явились фото та відео наслідків ракетного удару по Одесі, на яких видно палаючий висотній будинок, оповитий чорним димом. Однак ми не публікуватиме їх, і просимо вас не допомагати із поширенням подібного контенту до публікації його на офіційних сторінках.

16:40

Повітряне командування “Південь” повідомили, що ракети влучили в військовий об’єкт та два житлові будинки в Одесі: