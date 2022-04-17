Новий канал>Новини

Хто такий Віталій Кім? Біографія, кар’єра, особисте життя та астрологічний прогноз для політика

Віталій Кім: біографія, кар'єра, особисте життя та астрологічний прогноз для політика

Хто такий Віталій Кім? Біографія, кар’єра, сім’я, особисте життя, діти, а також астрологічний прогноз для одного з найяскравіших політиків в Україні — в нашому матеріалі

Віталій Кім — біографія

Дата народження: 13 березня 1981
Місце народження: Миколаїв, Україна
Сімейний стан: одружений, виховує трьох дітей
Посада: Голова Миколаївської обласної державної адміністрації

Віталій Олександрович Кім – українець корейського походження. Він народився в сім’ї заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР.

Середню освіту отримав в Миколаївській гімназії №2, вищу – в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «економіка підприємств». Вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку.

Віталій Кім: біографія, кар'єра, особисте життя та астрологічний прогноз для політика

Віталій Кім — кар’єра

  • 1998 – починає займатися підприємницькою діяльністю. Обіймає посаду керівного партнера розважального комплексу Ushuaja, робить перші кроки в будівельному бізнесі;
  • 2003 – працює в компанії «Укрпромресурс», яка спеціалізувалася на аудиторській та оціночній діяльності в державному секторі;
  • 2005-2011 – займається міжнародною інвестиційною діяльністю, обіймає керівні посади в різних підприємствах Миколаєва, що на цьому спеціалізувалися;
  • 2015-2016 – бере участь в організаційній роботі та керівництві аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України;
  • 2019 – працює у Миколаївському виборчому штабі політичної партії «Слуга народу» під час парламентських та президентських виборів;
  • 2020 – керує штабом у ході місцевих виборів; стає кандидатом в депутати до Миколаївської міської ради;
  • З 25 листопада 2020 – по сьогодні обіймає посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації та керівника Миколаївської обласної військової адміністрації.

Віталій Кім: біографія, кар'єра, особисте життя та астрологічний прогноз для політика

Віталій Кім — особисте життя

Дружину Віталія Кіма звуть Юлія. Пара виховує трьох дітей: доньок Олександру та Євгенію і сина Руслана. На столі в кабінеті голови Миколаївської ОДА стоїть їхня сімейна фотографія.

Віталій Кім багато часу проводить із своєю родиною, вони часто подорожують. В його соціальних мережах можна знайти чимало фото з дружиною та дітьми.

Віталій Кім – дружина та діти: фото щасливої родини

  • віталій кім діти фото
  • віталій кім родина
  • віталій кім сім'я
  • віталій кім дружина
  • віталій кім діти
imageimageimageimageimage

Віталій Кім — меми

  • віталій кім
  • віталій кім
  • віталій кім
  • віталій кім
  • віталій кім
  • віталій кім приколи
  • віталій кім прикол
  • віталій кім мем
  • мем про віталій кім
  • віталій кім мем
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь