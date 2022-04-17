Віталій Кім: біографія, кар'єра, особисте життя та астрологічний прогноз для політика

Хто такий Віталій Кім? Біографія, кар’єра, сім’я, особисте життя, діти, а також астрологічний прогноз для одного з найяскравіших політиків в Україні — в нашому матеріалі
Віталій Кім — біографія
Дата народження: 13 березня 1981
Місце народження: Миколаїв, Україна
Сімейний стан: одружений, виховує трьох дітей
Посада: Голова Миколаївської обласної державної адміністрації
Віталій Олександрович Кім – українець корейського походження. Він народився в сім’ї заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР.
Середню освіту отримав в Миколаївській гімназії №2, вищу – в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю «економіка підприємств». Вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку.
Віталій Кім — кар’єра
Віталій Кім — особисте життя
Дружину Віталія Кіма звуть Юлія. Пара виховує трьох дітей: доньок Олександру та Євгенію і сина Руслана. На столі в кабінеті голови Миколаївської ОДА стоїть їхня сімейна фотографія.
Віталій Кім багато часу проводить із своєю родиною, вони часто подорожують. В його соціальних мережах можна знайти чимало фото з дружиною та дітьми.
Віталій Кім — меми