Український захисник став секс-символом ЗСУ

Війна росії проти України об’єднала український народ не лише у протистоянні агресору, а й у любові до нових кумирів, які з’явилися в політичних та військових колах. Ім’я деяких відомо всій Україні: Зеленський, Арестович Кім… А ось декого більше знають в обличчя. У цій війні його охрестили секс-символом української армії. Йому вдається захищати Україну від загарбників та підтримувати бойовий дух підписників у TikTok. Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії українців, які наближають перемогу нашої країни. Ця історія – про українського військового Артура Тураєва.

На захист України

Я брав участь в АТО. Після проходження спеціальної підготовки мене відправили у відповідну зону несення служби. Щодо почуттів: не було ні страху, ні відчаю. Відчував, що можу й хочу. А після закінчення контракту в ЗСУ прийняв рішення піти до лав Національної поліції. Мав на меті військовий розвиток для себе, хотів реалізуватися у службі в силових структурах. Більшість свого службового часу в армії проводив у польових умовах. Однак для більшого розвитку вирішив проходити службу в умовах міста.

#ДобріІсторії. «Було боляче дивитись, як діти сплять на підлозі вокзалу». Як Валерія Татарчук з БФ «Твоя опора» допомагають українцям під час війни

24 лютого я перебував у Києві, був готовий до вторгнення за кілька днів. Зібрав речі й вирушив на виконання поставлених задач. Захищати Україну – це не рішення, а обов’язок.

Про соціальні мережі та популярність

Кожен військовослужбовець має мінімальний час на особисті справи. Саме його й приділяю своїй аудиторії. Люди підтримують мене, а я в свою чергу даю певний фітбек.

Особисто мені популярність допомагає, тому що я знайшов багато крутих друзів та волонтерів. Це дозволяє ще й на інформаційному полі комунікувати з людьми, які мають бажання допомагати. Я вдячний за підтримку своїй аудиторії.

Красиві хлопці знають, що вони красиві?

Коли був підлітком, я не відзначався особливою зовнішністю. Однак із часом почав дедалі більше помічати певну увагу до себе. Чоловіки стають кращими з роками.

#ДобріІсторії. Єдина зброя – коктейлі Молотова: як киянка обороняла село

Нещодавно офіційно зі своєю коханою оформив стосунки. Вони побудовані на підтримці, вірності та довірі. Ми цінуємо те спільне, що маємо.

Плани після перемоги

Раніше я хотів займатися творчістю в музичній сфері, але завжди відкладав на потім. Ця війна показала, що ніколи не потрібно так робити. Тож після перемоги маю намір повернутися до здійснення своїх задумів.