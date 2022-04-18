Як побратися через Zoom? Спрощена процедура реєстрації шлюбу для українців

Українці тепер можуть офіційно одружуватися у Zoom під час воєнного стану. Про це повідомила заступниця Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Під час війни в Україні шлюб можна зареєструвати у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. За певних умов шлюби можуть реєструвати поліцейські чи військові дистанційно.

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«Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom», – поінформувала заступниця Міністра.

Відомо, що з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай.