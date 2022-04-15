Психологічна допомога під час війни є дуже важливою. Ми підготували список ресурсів та номерів телефонів, куди можна звернутися за психологічною допомогою безкоштовно – читайте у матеріалі

Військові дії на території України зачепили кожну людину. І кожен українець поніс втрати. Хтось залишився без даху над головою, в когось загинули рідні, хтось змушений був залишити рідне місто через обстріли, а хтось втратив відчуття безпеки, навіть перебуваючи далеко від фронту. Важливо зберегти психологічне здоров’я, щоб мати можливість чинити опір і допомагати тим, хто цього потребує. Новий канал зібрав корисні ресурси, де можна отримати кваліфіковані консультації від фахівців абсолютно безкоштовно.

Українські сім’ї можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ

Як допомогти людині у стресовій ситуації? ТОП-7 порад

Безкоштовна психологічна допомога для українців. Допомога по телефону

Безкоштовна гаряча лінія психологічної підтримки – за номером 0800211444. Працює з 09:00 до 18:00 у будні та з 10:00 до 17:00 у вихідні.

Цілодобова лінія психологічної підтримки від Львівського міського центру соціальних служб: 0800307305.

Телефон довіри (цілодобово) – 15-58 або 0934366733

Телефони психологів КНП «Клінічна лікарня «ПСИХІАТРІЯ»: 063-322-83-79 (Шубіна Альона Анатоліївна), 050-736-62-08 (Романець Тетяна Юріївна), 050-699-16-23 (Федосова Людмила Олексіївна), 067-279-44-34 (Біла Наталя Іванівна).

У Києві працює цілодобовий безкоштовнийтелефон довіри: 0800501212.

Лінія психологічної підтримки від психологів організації «Людина в біді» 0800210160

Безкоштовна психологічна допомога фундації «ВАРТОЖИТИ» 5522 (кол-центр) – безкоштовні консультації усім, кому тривожно, і хто не може самотужки впоратися з емоціями у зв’язку з повномасштабною війною.

Безкоштовна гаряча лінія фахової психологічної допомоги «Стоп, паніка». Телефони волонтерів:

Сергій – +380974865006

Олена – +380980486775

Єлизавета – +380663578315

Ірина – +380972094508

Тетяна – +380689884808

Юрій – +380509342880

Ольга – +380934688601

Наталія – +380972417419

Юлія – +380508743495

Елла – +380677733920

Станіслав – +380950810982

Андрій – +380677624259

Віталіна – +380637104274

Допомога переселенцям: як отримати виплати переселенцям та виплати на дитину в Україні 2022

Допомога переселенцям в Україні та тим, хто допомагає: суми виплат та як їх отримати

Безкоштовна психологічна допомога для українців. Онлайн-допомога

– Безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені» . Проект реалізується за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров’я України та Інституту когнітивного моделювання.

– Бот першої психологічної допомоги від команди Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та фахівців проекту «Друг».

– Сайт безкоштовної психологічної підтримки «УкрЄдність»: від Української спілки психотерапевтів.

– Психологічна допомога для дітей від Фонду Маші Єфросініної. Щоб отримати допомогу, заповніть гугл-форму

– Психологічна підтримка «ОбійМи» – консультації від психологів-волонтерів. Для отримання заповніть форму

– Telegram-канал психологічної підтримки «Перемога»

– Хаб стійкості – платформа з доступними сервісами для психологічної підтримки українців та українок у кризовий час

– Безкоштовні онлайн-групи з психологічної допомоги та підтримки від Асоціації психологів України. Деталі – тут

Як отримати допомогу в Україні та закордоном: волонтери створили зручний для навігації сайт

Чати різних країн для допомоги біженцям з України

Безкоштовна психологічна допомога для українців. Живі консультації

Щодня група психологів «Першої психологічної допомоги жінкам та дівчатам» надає допомогу та підтримку на станціях метро. Розклад групових та індивідуальних консультацій шукайте на сторінці проекту.

Консультації очно і онлайн від Української спілки психотерапевтів: 093 547 37 73, 097 112 45 91 (Telegram, WhatsApp)

Безкоштовні сеанси кризової допомоги від Aim.lviv

Центр психологічної допомоги в Івано-Франківську пропонує онлайн- та офлайн-допомогу. Усі деталі – на сторінці центру