Психологічна допомога під час війни є дуже важливою. Ми підготували список ресурсів та номерів телефонів, куди можна звернутися за психологічною допомогою безкоштовно – читайте у матеріалі
Військові дії на території України зачепили кожну людину. І кожен українець поніс втрати. Хтось залишився без даху над головою, в когось загинули рідні, хтось змушений був залишити рідне місто через обстріли, а хтось втратив відчуття безпеки, навіть перебуваючи далеко від фронту. Важливо зберегти психологічне здоров’я, щоб мати можливість чинити опір і допомагати тим, хто цього потребує. Новий канал зібрав корисні ресурси, де можна отримати кваліфіковані консультації від фахівців абсолютно безкоштовно.
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Сергій – +380974865006
Олена – +380980486775
Єлизавета – +380663578315
Ірина – +380972094508
Тетяна – +380689884808
Юрій – +380509342880
Ольга – +380934688601
Наталія – +380972417419
Юлія – +380508743495
Елла – +380677733920
Станіслав – +380950810982
Андрій – +380677624259
Віталіна – +380637104274
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– Безкоштовна інтернет-платформа психологічної допомоги «Розкажи мені» . Проект реалізується за підтримки Офісу президента України, Міністерства охорони здоров’я України та Інституту когнітивного моделювання.
– Бот першої психологічної допомоги від команди Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та фахівців проекту «Друг».
– Сайт безкоштовної психологічної підтримки «УкрЄдність»: від Української спілки психотерапевтів.
– Психологічна допомога для дітей від Фонду Маші Єфросініної. Щоб отримати допомогу, заповніть гугл-форму
– Психологічна підтримка «ОбійМи» – консультації від психологів-волонтерів. Для отримання заповніть форму
– Telegram-канал психологічної підтримки «Перемога»
– Хаб стійкості – платформа з доступними сервісами для психологічної підтримки українців та українок у кризовий час
– Безкоштовні онлайн-групи з психологічної допомоги та підтримки від Асоціації психологів України. Деталі – тут
Як отримати допомогу в Україні та закордоном: волонтери створили зручний для навігації сайт
Чати різних країн для допомоги біженцям з України
Щодня група психологів «Першої психологічної допомоги жінкам та дівчатам» надає допомогу та підтримку на станціях метро. Розклад групових та індивідуальних консультацій шукайте на сторінці проекту.
Консультації очно і онлайн від Української спілки психотерапевтів: 093 547 37 73, 097 112 45 91 (Telegram, WhatsApp)
Безкоштовні сеанси кризової допомоги від Aim.lviv
Центр психологічної допомоги в Івано-Франківську пропонує онлайн- та офлайн-допомогу. Усі деталі – на сторінці центру