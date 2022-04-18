Чорнобаївка 16 разів: подробиці нової серії українського серіалу

У неділю, 17 квітня, Збройні Сили України знову розбили війська російських окупантів на аеродромі у Чорнобаївці на Херсонщині. Про це у своєму Facebook повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

«Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся. Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма «операцією» генерала Дворнікова. Не кумедно, але весело. Вітаю.)» – написав Арестович.

Чорнобаївка: у чому феномен, і чому окупанти туди повертаються. Легенда про козака Чорнобая

Нагадаємо, що аеродром у Чорнобаївці – улюблене місце російських окупантів. Регулярно ЗСУ прибирає там ворога та його техніку.