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Чорнобаївка 16 разів: подробиці нової серії українського серіалу

Чорнобаївка 16 разів: подробиці нової серії українського серіалу

У неділю, 17 квітня, Збройні Сили України знову розбили війська російських окупантів на аеродромі у Чорнобаївці на Херсонщині. Про це у своєму Facebook повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

«Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся. Всупереч сумнівам суспільства, що цей ідіотизм у принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халатній бездарності нового керма «операцією» генерала Дворнікова. Не кумедно, але весело. Вітаю.)» – написав Арестович.

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Нагадаємо, що аеродром у Чорнобаївці – улюблене місце російських окупантів. Регулярно ЗСУ прибирає там ворога та його техніку.

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