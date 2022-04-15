Трассу Київ-Чоп перекрили: подробиці та коли працюватиме Житомирська траса

Трасу Київ-Чоп частково перекрили. Йдеться про ділянку дороги в Макарівському районі. Про це повідомляють в «Укравтодор».

Частково перекрити Житомирську трасу з 49 по 52 кілометр вирішили у четвер, 14 квітня, з міркувань безпеки. Також це стосується під’їздів до траси поблизу 51 кілометра.

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«Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи», – зазначили в «Укравтодорі».

Відомо, що обмеження руху на трасі Київ-Чоп на ділянці в Макарівському районі буде тривати щонайменше три дні.

Нагадаємо, що ще на початку російського вторгнення біля села Стоянка по Житомирській трасі було підірвано міст. Після звільнення Київщини та розмінування розпочалося активне відновлення пошкодженої дорожньої інфраструктури. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що рух Житомирською трасою (траса Київ-Чоп) буде відкрито найближчими тижнями.