Сергій Притула – про волонтерство

Ведучий Нового каналу розповів про масштабні результати роботи його фонду за час війни й подякував своїй команді та небайдужим в Україні та по всьому світі

У перший день війни, яку росія розв’язала проти України, ведучий Нового каналу Сергій Притула разом із командою добровольців відкрив волонтерський штаб у будівлі свого офісу в Києві. Вони активно допомагають нашій армії усім необхідним та інколи роблять, здавалося б, неможливе.

– Немає такого дня, щоб я не дякував Збройним Силам України за їхній подвиг! – каже ведучий. – Подумки, коли прокидаюся чи засинаю в нерозбомбленому домі. Наживо, коли впродовж дня до нашого штабу стікаються десятки (а в період оборони Києва – сотні) військовослужбовців. Волонтерство є важливим елементом українського сьогодення, але наша робота не йде в жодне порівняння з тим пеклом, через яке щодня проходять хлопці та дівчата, які борються за нас і за Державу!

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З Сергієм волонтерить величезна команда людей. Робота кипить по всій Україні та за її межами. Кілька сотень людей стали частиною єдиного механізму!

– Я хотів би подякувати як усім українським волонтерам загалом, так і безпосередньо тим, хто працює зі мною, – говорить Притула. – Нашим волонтерам зі штабу на Гончара, логістичним хабам у Львові та Перемишлі, гуманітарному складу нашого фонду на Васильківській, складу на Подолі, закарпатським друзям, івано-франківцям, буковинцям, тернополянам, колегам з Волині, тим, хто «рисачить» по всій Європі та Британії в пошуках всього необхідного, колегам зі США, нашим бухгалтерам, логістам, усім кур’єрам і драйверам, які перекидають через кордон і доправляють у Київ чи безпосередньо в підрозділи все необхідне!

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Українці зі всього світу мають великі серця й довіряють фонду Сергія Притули як людям, які можуть знайти, дістати, купити, завезти, розвезти. І це дало свої грандіозні результати.

– Ми спромоглися допомогти Армії коптерами у кількості понад 600 штук (85 ще доїжджають, 200 – законтрактовані й на стадії виробництва), понад 8 тисяч радіостанцій, кілька тисяч комплектів амуніції по кожному пункту (броня, форма, берці тощо), законтрактовано пошив ще п’ять тисяч комплектів форми, близько 330 генераторів, роздано тисячі турнікетів, доправлено по підрозділах близько сотні хороших тачок (ще +/- 30 у процесі придбання), понад 600 тепловізорів, тепловізійних прицілів, приладів нічного бачення, коліматорних прицілів, специфічних насадок для снейперських прицілів, тисячі планшетів, тисячі павербанків, безліч іншої номенклатури, перелік якої займе багато аркушів формату А4, – розповідає Сергій Притула. – Окремо стоять сім БПЛА різних модифікацій. Здавалося б, мало, але це понад два мільйони доларів. Загалом за 1,5 місяці ми допомогли військовим вже, або законтрактували допомоги на суму приблизно 350 млн грн. Що було б неможливо без підтримки нашої роботи українцями, українським бізнесом, небайдужими громадянами інших країн! Ми дякуємо всім за підтримку! І, головне, за довіру! Бо якщо волонтерство стоїть на якихось китах, то головний з них – саме довіра!

Окрему подяку Сергій Притула висловив гуманітарному крилу їхнього фонду.

– Вдячний усій команді, яка в стислі терміни показала феноменальну працездатність і налагодила процес так, що я не можу знайти слів, як ними пишаюся! – зізнається він. – Цього тижня ми перетнемо позначку у тисячу тон гуманітарних вантажів, які отримали й розвезли по різних куточках України. В умовах відсутності фінансування цього напрямку ви дуже круто масштабувалися, і це дозволило нам розпочати процес відкриття хабів по Україні. Молодці! Дякуючи всім, я б хотів одразу попередити, що найважче попереду. Тому тримаємо стрій і віддаємо всі свої сили на допомогу тим, без кого ми просто статистика. Слава ЗСУ! Дякуємо ЗСУ! Дякуємо всім, хто підтримує! Працюємо, панове!

Додамо, що 20 квітня – День вдячності волонтерам. На честь цього в мережі запустили флешмоб #дякуюволонтерам. Долучитися може кожен охочий! Зніміть відео зі словами подяки волонтерам або покажіть свою роботу, якщо ви волонтерите. Опублікуйте в соцмережах із відповідним хештегом. Підтримуймо одне одного, бо разом ми – сила!

Усі рахунки Сергія Притули:

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