Сайт safewomen.com.ua – де знайти корисну інформацію про безпеку від торговців людьми

Міністерство соціальної політики створило Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству за ознакою. Усю інформацію про неї можна знайти на статі safewomen.com.ua.

Лінія була створена з метою вберегти жінок від ситуацій торгівлі людьми. Адже після початку повномасштабної війни росії проти України почало з’являтися все більше інформації про подібні випадки від жінок, які у пошуках безпеки виїжджають за кордон.

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На сайті можна знайти правила безпеки документів, пересування, спілкування, фінансові питання і працевлаштування. А також поради що робити та куди звертатися в небезпечних ситуаціях – контактні дані з 28 країн.

Окрім того, на safewomen.com.ua є перелік сигналів, які свідчать про те, що ви потрапили у ситуацію торгівлі людьми:

У вас забрали паспорт або документи вашої дитини.

Забрали ваш мобільний телефон та інші засоби зв’язку.

Відмовляють у наданні екстреної медичної допомоги вам або вашій дитині, обмежують сон, відпочинок і харчування.

Обмежують ваше пересування в населеному пункті, де ви перебуваєте. Примушують жити або працювати в замкнених приміщеннях.

Пропонують працевлаштування без заздалегідь обговорених умов роботи, з нереалістично високою заробітною платою, договір складено незрозумілою для вас мовою.

Вас примушують виконувати роботу, надавати послуги, зокрема сексуальні, без вашої згоди із застосуванням фізичного насильства, психологічного тиску або маніпуляцій.

Пропонують фінансову допомогу, чим втягують вас у боргову кабалу.

Виїжджаючи за кордон у пошуках безпеки та прихистку, будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки!