Сайт safewomen.com.ua – де знайти корисну інформацію про безпеку від торговців людьми

Міністерство соціальної політики створило Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії насильству за ознакою. Усю інформацію про неї можна знайти на статі safewomen.com.ua.
Лінія була створена з метою вберегти жінок від ситуацій торгівлі людьми. Адже після початку повномасштабної війни росії проти України почало з’являтися все більше інформації про подібні випадки від жінок, які у пошуках безпеки виїжджають за кордон.
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На сайті можна знайти правила безпеки документів, пересування, спілкування, фінансові питання і працевлаштування. А також поради що робити та куди звертатися в небезпечних ситуаціях – контактні дані з 28 країн.
Окрім того, на safewomen.com.ua є перелік сигналів, які свідчать про те, що ви потрапили у ситуацію торгівлі людьми:
Виїжджаючи за кордон у пошуках безпеки та прихистку, будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки!