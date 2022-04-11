Катар надасть Україні допомогу 5 мільйонів доларів для біженців

Катар надасть допомогу українським біженцям у розмірі 5 мільйонів доларів. Про це повідомила помічниця глави МЗС емірату Лолва бинт Рашид аль-Хатер у поширеній у неділю заяві.

«Держава Катар оголосила про виділення через Катарський фонд розвитку $5 млн на гуманітарну допомогу для підтримки українських біженців і переміщених осіб, <…> підкресливши, що складна гуманітарна ситуація, в якій опинилися мільйони біженців в умовах ескалації та напруженості, що триває, вимагає солідарності спільноти з метою розроблення надзвичайних планів для реагування на їхні життєві потреби», – йдеться у заяві.

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Також Катар закликав до «негайного припинення бойових дій в Україні та забезпечення безпеки гуманітарних коридорів для доставки допомоги».