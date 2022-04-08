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Як побороти негативні емоції до людей, які виїхали за кордон? Поради Наталі Єжової

Як побороти негативні емоції до людей, які виїхали за кордон? Поради Наталі Єжової

Психологиня пояснила, які пункти варто усвідомити, аби не сіяти розбрат серед українців

Усі ми опинилися в різних умовах: хтось знаходиться в зоні бойових дій, хтось – на заході України, хтось за кордоном. Але всі ми українці! Варто це розуміти й намагатися у жодному разі не сіяти розбрат всередині нації. Як побороти негативні емоції до людей, які виїхали за кордон чи у безпечні області? Психологічні поради дала ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова.

  1. Потрібно чітко розуміти, що в нас є спільний ворог

– Ворогу вигідно, щоб ми посварилися між собою, – каже експертка. – Звісно, на своїх спрямувати гнів найлегше. Але слід розуміти, що це гнів саме на ворога. Відчуваєте таку емоцію або ж ненависть до когось чи чогось – одразу згадуйте, на кого це направляти.

  1. Українці за кордоном – гарантія правдивої інформації

– Більшість із тих, хто виїхали за межі нашої країни, виходять на мітинги, закликають до дій, до підтримки, ходять з національною символікою, доносять правду, дають зрозуміти, що в нас війна. Якщо її не припинити, то вона прийде й до тих країн, – говорить Наталя. – Через це Європа прокинулась і дає допомогу.

  1. Українець завжди серцем в Україні

– Пам’ятайте, що в того, хто виїхав в іншу країну, душа болить не менше, – запевняє Наталя. – Має бути розуміння: хоч де б був українець, він переживає такі самі сум і біль.

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  1. Усі по-різному переживають стрес

– Хтось біжить, хтось завмирає і стоїть, хтось нападає… Ви не знаєте реакцію кожної людини, – каже психологиня. – Прийміть той факт, що будь-яка реакція – наразі нормальна. Головна наша спільна мета – зберегти життя України та українців.

  1. Кожен має бути важливим в той час і у тому місці, де він зараз знаходиться

– Наприклад, якщо художника відпустити воювати, то він, швидше за все, загине, – говорить Єжова. – Водночас він може намалювати картину, продати її, а гроші віддати на ЗСУ. Або ж створити полотна, які згодом розкажуть усьому світу про війну в Україні. Таким чином збережеться людське життя, буде користь від людини та її діяльності. Не варто засуджувати тих, хто в мирних містах займається справою, яку добре вміє робити.

  1. Не святкуйте!

– Це стосується і тих, хто залишився в Україні, і тих, хто виїхав, – розповідає Наталя. – Звісно, ви можете переживати радість чи позитивні моменти, але не показуйте цього на загал. Ви не знаєте, який стан у людей навколо вас. Та й загалом це недоречно, бо багатьох дратує. В Україні – траур, тож потрібно відгорювати, пережити внутрішній біль. Це важливо з погляду психології. Бережіть одне до одного, не будьте байдужими. Не забувайте про повагу серед українців!

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