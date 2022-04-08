Як побороти негативні емоції до людей, які виїхали за кордон? Поради Наталі Єжової

Психологиня пояснила, які пункти варто усвідомити, аби не сіяти розбрат серед українців

Усі ми опинилися в різних умовах: хтось знаходиться в зоні бойових дій, хтось – на заході України, хтось за кордоном. Але всі ми українці! Варто це розуміти й намагатися у жодному разі не сіяти розбрат всередині нації. Як побороти негативні емоції до людей, які виїхали за кордон чи у безпечні області? Психологічні поради дала ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі Наталя Єжова.

Потрібно чітко розуміти, що в нас є спільний ворог

– Ворогу вигідно, щоб ми посварилися між собою, – каже експертка. – Звісно, на своїх спрямувати гнів найлегше. Але слід розуміти, що це гнів саме на ворога. Відчуваєте таку емоцію або ж ненависть до когось чи чогось – одразу згадуйте, на кого це направляти.

Українці за кордоном – гарантія правдивої інформації

– Більшість із тих, хто виїхали за межі нашої країни, виходять на мітинги, закликають до дій, до підтримки, ходять з національною символікою, доносять правду, дають зрозуміти, що в нас війна. Якщо її не припинити, то вона прийде й до тих країн, – говорить Наталя. – Через це Європа прокинулась і дає допомогу.

Українець завжди серцем в Україні

– Пам’ятайте, що в того, хто виїхав в іншу країну, душа болить не менше, – запевняє Наталя. – Має бути розуміння: хоч де б був українець, він переживає такі самі сум і біль.

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Усі по-різному переживають стрес

– Хтось біжить, хтось завмирає і стоїть, хтось нападає… Ви не знаєте реакцію кожної людини, – каже психологиня. – Прийміть той факт, що будь-яка реакція – наразі нормальна. Головна наша спільна мета – зберегти життя України та українців.

Кожен має бути важливим в той час і у тому місці, де він зараз знаходиться

– Наприклад, якщо художника відпустити воювати, то він, швидше за все, загине, – говорить Єжова. – Водночас він може намалювати картину, продати її, а гроші віддати на ЗСУ. Або ж створити полотна, які згодом розкажуть усьому світу про війну в Україні. Таким чином збережеться людське життя, буде користь від людини та її діяльності. Не варто засуджувати тих, хто в мирних містах займається справою, яку добре вміє робити.

Не святкуйте!

– Це стосується і тих, хто залишився в Україні, і тих, хто виїхав, – розповідає Наталя. – Звісно, ви можете переживати радість чи позитивні моменти, але не показуйте цього на загал. Ви не знаєте, який стан у людей навколо вас. Та й загалом це недоречно, бо багатьох дратує. В Україні – траур, тож потрібно відгорювати, пережити внутрішній біль. Це важливо з погляду психології. Бережіть одне до одного, не будьте байдужими. Не забувайте про повагу серед українців!