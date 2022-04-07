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У Латвії глава поліції попросив звільнитися зі служби всіх співробітників, які підтримують війну в Україні

У Латвії глава поліції попросив звільнитися зі служби всіх співробітників, які підтримують війну в Україні

У поліції Латвії прийняли рішення звільняти співробітників, які підтримують росію у війні проти України. Про це у програмі телеканалу TV24 «Прес-клуб» розповів колишній міністр внутрішніх справ Латвії, нині бізнесмен Маріс Гулбіс.

«Я знаю, що начальник Держполіції видав внутрішній наказ про те, що всі співробітники, які підтримують російське вторгнення в Україну, повинні написати заяву про звільнення», – заявив Гулбіс.

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Також колишній міністр внутрішніх справ Латвії наголосив, що проросійські поліціянти є «досить серйозною проблемою» в Латвії. Мовляв, у країні є цілі «райони, мешканці яких не на правильній стороні».

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