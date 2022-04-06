Жириновський таки помер: тепер офіційно підтверджено

6 квітня помер російський політик і українофоб Володимир Жириновський

Йому було 75 років. Про це повідомив речник Держдуми В’ячеслав Володін. Тож тепер це офіційна інформація.

Жириновський був лідером Ліберально-демократичної партії. Жириновський понад 30 років провів у великій політиці.

На початку лютого його госпіталізували до лікарні із коронавірусом. 25 березня ЗМІ помилково повідомили про смерть лідера ЛДПР. Володін тоді швидко спростував його смерть, а в партії пообіцяли позиватися до ЗМІ, першими повідомили про смерть Жириновського.

Що було до цього?

ЗМІ повідомили про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спершу в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці у стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Тим не менше, як стверджували співрозмовники у партії на умовах анонімності, росіянина під’єднали до апарату ШВЛ. Далі стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб буцімто не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі аж 8 разів.

Фото – Reuters/Shamil Zhumatov

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