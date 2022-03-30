Як подати заявку на відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла під час війни

Покрокова інструкція, як подати заявку на відшкодування зруйнованого житла через «Дію». Це можна зробити всього за декілька кліків з мобільного телефону. Докладніше, як оформити заявку на відшкодування втраченого майна під час війни, — читай в матеріалі Нового каналу

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Подати заявку на відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла під час війни можна через «Дію»

Додаток «Дія» — один із найважливіших інструментів у смартфонах українців. Особливо зараз, коли в країні вже понад місяць продовжується повномасштабна війна, яку розв’язала росія. Раніше ми докладно розбирали, які нові послуги з’явилися у додатку «Дія». У вівторок, 29 березня, розробники знову провели апдейт системи та запустили новий фенкціонал.

Тепер через програму «Дія» можна подати заявку на відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла під час війни. Про це в своєму зверненні до народу повідомив Президент України Володимир Зеленський, і додав: «Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Як оформити заявку на відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла під час війни

Щоб подати заявку на відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла під час війни через «Дію», необхідно оновити програму. Після цього новий функціонал буде доступний кожному громадянину, нерухомість якого постраждала або була знищена через бойові дії.

Крім того, оформити заявку на відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла під час війни можна буде офлайн. Цю послугу почнуть реалізовувати в Центрах надання адміністративних послуг вже наступного тижня.

Як подати заявку на відшкодування зруйнованого чи пошкодженого житла під час війни через «Дію»: покрокова інструкція

У додатку «Дія» оформити заявку на відшкодування зруйнованого або пошкодженого житла під час війни можна швидко та дуже просто. Як це зробити: