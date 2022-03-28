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Як відволіктися від новин та продовжувати жити? Поради психолога

Як перестати читати новини під час війни: поради психолога

Наталя Єжова пояснила, як на нас впливає нескінченний моніторинг новинних стрічок, і як побороти цю звичку

Більше місяця ми живемо у війні, яку проти України розв’язала росія. Гортання стрічки новин стало чи не найголовнішою справою. Та від цієї звички потрібно позбавлятися. Точніше, навчитися дозувати, щоб остаточно не втратити оптимізм і внутрішню силу.

Як перестати читати новини під час війни: поради психолога

– Дуже багато людей дивляться новини 24/7. Це тримає у стані стресу, – каже психологиня й ведуча проекту Нового каналу «Екси» Наталя Єжова. – Якщо постійно гортати стрічку, збільшується кількість кортизолу, вимикається концентрація та знижується працездатність. Згодом стає неможливо вийти з цього стану. Від звички постійного читання новин треба позбавлятись, бо це «висмоктує» всі сили.

Як побороти звичку нескінченного моніторингу новин?

  1. Розплануйте день

– По-перше, загрузіть себе справами, наскільки це можливо, – радить експертка. – По-друге, пропишіть собі графік прийомів їжі, прогулянок, хатніх справ, інших базових речей. Звісно, зважаючи на те, де ви знаходитеся.

  1. Обмежуйте новини

– Візьміть собі за правило читати новинні стрічки чи дивитися ТБ двічі на день в один час, – каже Наталя. – Краще ставте будильник про початок і завершення цієї дії. Новини затягують, наче наркотик, тож важливо встановити якийсь графік. Думаю, вистачить і пів години.

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  1. Ставте ціль

– Чітко розумійте, для чого ви дізнаєтеся новини? Звісно, щоб бути в курсі всього, що відбувається в країні, – говорить Єжова. – Але також визначте, що ще вам це дає? Чим можете допомогти? Наприклад, визначати фейки в достовірній інформації, поширювати найважливіше для інших, допомагати українцям у гарячих точках.

  1. Не забувайте жити

– Нікому не відомо, скільки ще триватиме війна в Україні, – каже Наталя. – Потрібно намагатися відновлювати своє звичне життя, якщо ви в тилу. Телефонуйте рідним чи друзям просто побалакати, як це було до війни, читайте книжки, бавтеся з дітьми, готуйте їжу, займайтеся спортом. Одним словом, заповніть свій час корисними діями. Це відволіче від новинної стрічки.

  1. Дозвольте собі розслабитися

– Ви не повинні відчувати провину за те, що в безпеці. Новини ж, навпаки, викликають це відчуття. Ви пірнаєте у все, про що пишуть, і залишаєтесь у цьому стресі. Не витрачайте сили та енергію на це. Не бійтеся розслабитися й зайнятись улюбленою справою, яка відволіче. «Я роблю собі відпустку від читання чи перегляду новин. Це дасть мені життєві сили». Спробуйте сказати собі таке. Це нормально!

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