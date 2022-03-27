Оскар 2022 - де і коли дивитися онлайн церемонію нагородження Оскар 2022

Сьогодні 28 березня о 3:00 почнеться церемонія вручення премії Оскар-2022. Ми зібрали всі ресурси, де можна буде подивитись пряму трансляцію Оскар-2022 онлайн.

Для кожного кіномана вручення премії Оскар-2022 – особлива подія. Для українців цього року, на жаль, це свято затьмарюється війною, однак для тих українців які все ж знайдуть можливість подивитися церемонію, ми зібрали інформацію, на яких ресурсах це можна зробити.

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Зазвичай Оскар транслює канал “Україна”, та цього року у зв’язку з нападом російських військ на нашу країну, подивитись вручення премії на цьому телеканалі не вийде. Трансляції не буде.

Однак, це не означає, що трансляцію вручення премії Оскар-2022 подивитись буде неможливо. Наразі відомо, що подію транслюватимуть такі онлайн-ресурси:

YouTube TV;

Hulu з Live TV;

Hulu+;

DIRECTV;

STREAM;

Fubo TV

Відмітимо, що, хоча вручення премії почнеться о 3:00, трансляція з червоної доріжки стартує о 1:30. Можно припустити, що багато зірок оберуть для своїх образів елементи одягу блакитного та жовтого кольорів, на знак підтримки України.

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Без відповіді поки залишається питання, чи буде включення Президента України Володимира Зеленського, на якому наполягає відомий актор Шонн Пенн. Тож чекаємо на нову інформацію, адже сьогодні кожне звернення від України до світової спільноти – надважливе!

Нагадаємо, що на цьогорічному врученні премії Оскар ведучими будуть одразу три акторки: Емі Шумер, Ванда Сайкс і Реджіна Голл.