Як отримати 450 гривень за те, що прийняли у своєму домі біженців

За кожного прийнятого переселенця українцям платитимуть 450 грн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.
«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
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Як же отримати 450 гривень за біженців?
Як пояснили у Міністерстві розвитку громад і територій, алгоритм дій по відшкодування витрат на комунальні послуги є доволі простим.
- Українці повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також, цю інформацію можна надати через веб-сайт Прихисток, а надалі це можна буде зробити й через застосунок Дія.
- Органи місцевого самоврядування формуватимуть реєстр житлового фонду доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. Розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.
- Далі будуть здійснюватися виплати. Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування. Дані кошти від держави можна отримати як компенсацію сплат за комунальні послуги, витрати на які збільшаться через проживання внутрішньо переміщених осіб.