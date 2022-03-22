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Як отримати 450 гривень від держави тим, хто безкоштовно дав притулок у себе біженцям

Як отримати 450 гривень за те, що прийняли у своєму домі біженців

За кожного прийнятого переселенця українцям платитимуть 450 грн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Як же отримати 450 гривень за біженців?

Як пояснили у Міністерстві розвитку громад і територій, алгоритм дій по відшкодування витрат на комунальні послуги є доволі простим.

  1. Українці повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також, цю інформацію можна надати через веб-сайт Прихисток, а надалі це можна буде зробити й через застосунок Дія.
  2. Органи місцевого самоврядування формуватимуть реєстр житлового фонду доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. Розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.
  3. Далі будуть здійснюватися виплати. Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування. Дані кошти від держави можна отримати як компенсацію сплат за комунальні послуги, витрати на які збільшаться через проживання внутрішньо переміщених осіб.

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