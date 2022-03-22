Як отримати 450 гривень за те, що прийняли у своєму домі біженців

За кожного прийнятого переселенця українцям платитимуть 450 грн. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.

«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Як же отримати 450 гривень за біженців?

Як пояснили у Міністерстві розвитку громад і територій, алгоритм дій по відшкодування витрат на комунальні послуги є доволі простим.