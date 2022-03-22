Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 22 березня 2022 року. Читай, що відбувається на двадцять сьомий день варварського вторгнення росії на українські території

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Війна в Україні: головні новини станом на 22 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже двадцять сьому добу. Головні новини України станом на 22 березня:

У окупантів закінчуються боєприпаси та продовольство. Зведення Генштабу станом на ранок 22 березня: – У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним.- Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь.- В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції. – На тимчасово окупованих територіях Луганської області, зважаючи на великі втрати в живій силі, противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення “ЛНР”. Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. – На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має. – Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб. – Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”;

– У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним.- Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу про необхідність прийняття участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил республіки білорусь.- В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції. Більше 82,5 тис. кв.км території України вже зараз потребує розмінування – Асоціація саперів України Асоціація саперів України заявила, що, за їхніми підрахунками, на 82,5 тис. кв. км території України, за попередніми або вже підтвердженими даними, є вибухонебезпечні предмети. За даними Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, протягом минулого тижня лише у Києві та Київській області сапери знешкодили 65 вибухонебезпечних предметів;

Прем’єр Ізраїлю зібрався до України. За даними Times of Israel, Нафталі Беннет має намір приїхати до Києва. Він вже доручив ізраїльським спецслужбам підготувати цей візит. Тут політик планує провести «важливі перемовини щодо припинення вогню». Однак наразі точної дати поїздки прем’єр-міністра Ізраїлю немає. Однак політик відвідає столицю лише у випадку близького досягнення мирної угоди. Таким чином прем’єр-міністра має намір надати допомогу домовленостям дійти до завершення. Раніше з’явилася інформація, що в Україну хоче приїхати голова уряду Великобританії Борис Джонсон;

За даними Times of Israel, Нафталі Беннет має намір приїхати до Києва. Він вже доручив ізраїльським спецслужбам підготувати цей візит. Тут політик планує провести «важливі перемовини щодо припинення вогню». Однак наразі точної дати поїздки прем’єр-міністра Ізраїлю немає. Однак політик відвідає столицю лише у випадку близького досягнення мирної угоди. Таким чином прем’єр-міністра має намір надати допомогу домовленостям дійти до завершення. Раніше з’явилася інформація, що в Україну хоче приїхати голова уряду Великобританії Борис Джонсон; Україна найближчими годинами отримає більш як два мільйони доз препаратів йоду, дефіцит яких виник в аптечній мережі. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Певні затримки із постачанням, за словами парламентарія, пов’язані зі спровокованими російською агресією логістичними проблемами. Це ж стосується й постачань безрецептурних заспокійливих. Також, за його словами, вже відбулися закупівлі гормональних препаратів: найближчими днями і їх дефіцит буде подолано.

Крім того, Радуцький запевнив, що Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії;

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Певні затримки із постачанням, за словами парламентарія, пов’язані зі спровокованими російською агресією логістичними проблемами. Це ж стосується й постачань безрецептурних заспокійливих. Також, за його словами, вже відбулися закупівлі гормональних препаратів: найближчими днями і їх дефіцит буде подолано. Крім того, Радуцький запевнив, що Міністерство охорони здоров’я найближчим часом вирішить питання доставки ліків у регіони, де тривають активні бойові дії; Україну прийняли до мовного простору ЄС. 21 березня на позачерговому засіданні Генеральної асамблеї Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно прийнято рішення про надання Україні статусу асоційованого члена EFNIL. Членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС.

EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед основних завдань – контроль за виконанням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

За інформацією з офіційних джерел Верховної Ради України