Меми про Чорнобаївку: навіть під час війни українці здатні на гумор

Чорнобаївка – це знакове місце у війні росії проти України. Окупанти вже всьоме атакують селище в Херсонській області, але зазнають абсолютної поразки. Збройні сили України регулярно накривають вогнем армію рф, не даючи навіть найменшого шансу на успіх. Проте окупанти продовжують туди повертатися. Селище міського типу вже називають «Бермудським трикутником»

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Українська Чорнобаївка точно увійде в історію воїн. Селище на Херсонщині стало темою номер один у соціальних мережах. А меми про Чорнобаївку увійшли в топ пошуку в Google! Новий канал зібрав найкращі з них, щоб хоч трохи підняти тобі настрій у цей непростий час.

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