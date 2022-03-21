Великобританія для українців – правила в'їзду

Українці, які тікають від війни за кордон, можуть отримати спеціальний дозвіл на безвізовий в’їзд до Великої Британії. Тепер не потрібно отримувати візу або здавати біометрію у візовому центрі.
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Які ж умови отримання спеціального дозволу на безвізовий в’їзд до Великої Британії?
- В’їхати за цією програмою можливо лише під поруки фізичної або юридичної особи з Королівства, яка має взяти на себе зобов’язання з розміщення вас у помешканні мінімум на 6 місяців.
- Пошуками спонсора ви маєте займатися самостійно через Інтернет, знайомих або благодійні організації. Як тільки спонсор буде знайдений, заповніть разом спеціальну онлайн заявку за посиланням та чекайте на схвалення. Оформлення повністю безкоштовне.
- У разі схвалення, ви отримаєте лист запрошення на в’їзд. З цим листом ви отримаєте право на в’їзд до Великобританії без візи. На кордоні в паспорт буде проставлено спеціальний штамп на 6 місяців. За цей термін ви маєте здати біометрію та отримати картку виду на проживання на 3 роки. Якщо ви вирішите покинути територію Сполученого Королівства до отримання картки, ви втратите право на захист!