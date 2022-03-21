Великобританія для українців – правила в'їзду

Українці, які тікають від війни за кордон, можуть отримати спеціальний дозвіл на безвізовий в’їзд до Великої Британії. Тепер не потрібно отримувати візу або здавати біометрію у візовому центрі.

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Які ж умови отримання спеціального дозволу на безвізовий в’їзд до Великої Британії?