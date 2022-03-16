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Вихід росії з ради Європи: якими можуть бути наслідки

Вихід росії з ради Європи: якими можуть бути наслідки

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за вихід росії з Ради Європи. Таке рішення було прийняте майже одноголосно – «за» проголосувало 216 депутатів, троє утрималися. Цікаво, що рф спробувала діяти на випередження – 15 березня депутат держдуми Петро Толстой повідомив, що росія сповістила Раду Європи про вихід з організації.

Що стало причиною?

Підставою для виключення росії з ради Європи стала її агресія щодо України. РФ не може бути державою-членом Організації, оскільки вчинила «грубі порушення Статуту Ради Європи», заявила ПАРЄ.

Що означає вихід росії з Ради Європи?

Дії росії щодо виходу з Ради Європи спробував пояснити Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у своєму Facebook.

«Анонсований росією вихід з членства Ради Європи може означати багато що, зокрема: росія офіційно не вважає себе частиною цивілізованої Європи, не поділяє її принципів та засад; росія не обтяжуватиме себе рекомендаціями органів РЄ, зокрема Венеційської комісії; росія – за крок до повернення смертної кари для своїх громадян…», – зазначив спікер.

Стефанчук заявив, що «єдине, в чому вони праві, – країни-члени РЄ тепер можуть насолоджуватися спілкуванням одне з одним без росії. Адже спілкування в колі цивілізованих країн без нецивілізованої росії – це справжня насолода».

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Якими можуть бути наслідки виключення росії з Ради Європи?

Одним з найголовніших наслідків виключення росії з Ради Європи стане недотримання Європейської конвенції з прав людини. Це означає, що громадяни рф більше не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини, а москва не матиме зобов’язання відмовитися від смертної кари. Хоча в реальності росіяни можуть навіть не відчути цієї втрати, адже у багатьох випадках росія і так не виконувала рішень ЄСПЛ.

Також через вихід росії з РЄ відбувається радикальна зміна балансу сил у всіх її органах. Адже всі росіяни, які працюють у Раді Європи, мають бути звільнені. Річ у тім, що росія як найбільша за чисельністю держава Ради Європи мала найбільшу дозволену правилами делегацію – 18 членів. До того ж, вони за потреби могли дуже дисципліновано голосувати. Тож у разі розподілу голосів з якогось питання «приблизно навпіл» позиція росіян була справді визначальною. Тепер цьому настав край, а держави на Сході Європи з проблемами у сфері демократії втратили можливість ховатися за російськими голосами.

І давайте в усій цій історії не забувати про Молдову. Під час голосування рішення вигнати росію ПАРЄ підтримала одноголосно й рекордною більшістю голосів. Проте були і країни, депутати яких не хотіли брати участь у голосуванні, щоб не образити росію. З 46 держав-членів РЄ проігнорувати історичне голосування у Раді Європи вирішили лише шість: Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Сербія, Словаччина, Словенія. Вагалася також Молдова, для якої це рішення стало історичним. Адже воно вперше визнало Придністров’я зоною російської окупації, і депутати від Молдови не голосували проти цього ані на засіданні комітету, ані в залі. Однак вони не стали співавторами цієї поправки, що стосується їхньої ж держави! Очевидно, що Молдова побоюється гніву росії та можливих наслідків для країни.

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